Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Erge'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi.

Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı.

Zanlının cep telefonundan Erge'nin kızını aradığı iddiası

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi.

Anık, "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor." dedi.

Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış." dedi.

Erge'nin 20 yıllık mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Oktar Karakoç ise güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

Komşusu Aslan Kocalar da herkese yardımcı olan, kimseye zararı olmayan bir komşularını kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını anlattı.

Kocalar, Delil Aysal'ın olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürerek, "Telefonunu alıyor, kızını arıyor, telefonda en son aranan kişi kızıymış, onu arıyor. 'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara.' diyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.