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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sokak'ta bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM dışında bulunan restoranda E.A. ile N.U.E. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken N.U.E, tabancayla E.A.'yı bacağından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken E.A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında N.U.E. ve yanında bulunan Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.