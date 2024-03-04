Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri, 4 Mart’ta yönetmen Maryna Er Gorbach imzalı dram türündeki Klondike ile saat 19.00’da Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da başlayacak. Film gösterimlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleşeceği İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri’nde, Klondike, Nöbetçi Kulesi, Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Zakhar Berkut ve 1944 Kırım Sürgün gösterimi yapılacak filmler arasında yer alıyor.