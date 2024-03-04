İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri, 4 Mart’ta yönetmen Maryna Er Gorbach imzalı dram türündeki Klondike ile saat 19.00’da Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da başlayacak. Film gösterimlerinin ücretsiz bir şekilde gerçekleşeceği İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri’nde, Klondike, Nöbetçi Kulesi, Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Zakhar Berkut ve 1944 Kırım Sürgün gösterimi yapılacak filmler arasında yer alıyor.
4 Mart Pazartesi 19.00 – İzmir Sanat Büyük Salon
Klondike
5 Mart Salı 19.00 – İzmir Sanat Büyük Salon
Nöbetçi Kulesi
5 Mart Salı 21.30 – İzmir Sanat Büyük Salon
Unutulmuş Ataların Gölgeleri
6 Mart Çarşamba 19.00 – İzmir Sanat Büyük Salon
Zakhar Berkut
6 Mart Çarşamba 21.30 – İzmir Sanat Büyük Salon
1944 Kırım Sürgün