İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz koruma ekipleri, Körfez temizliği faaliyetleri sırasında Pasaport İskelesi yakınlarında yaşam mücadelesi veren bir Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. Kafatasında kırıklar tespit edilen bu yaralı deniz kaplumbağası, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını kurtardı. 35 kilogram ağırlığındaki bu yetişkin dişi kaplumbağa, Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'ne getirilerek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Deniz Canlılarından Sorumlu Veteriner Hekim Sinan Okçuoğlu, yapılan ön muayenede ciddi bir travma tespit ettiklerini belirterek, "Tedaviye aldık. Kuvvetli bir canlı olduğu için iyileşmesini umut ediyoruz" dedi. Okçuoğlu, Caretta carettaların kıyıya vurmasının sebeplerinin parazit hastalıkları ya da gemilerin pervanelerinden zarar görmeleri olduğunu ifade ederek, "Küresel iklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi, sahillerin işgal edilmesi gibi durumlar da yaşamlarını etkiliyor. Onları korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Küçük Hayvan Polikliniği'nde ilk müdahalesi yapılan deniz kaplumbağası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na nakledildi. Burada veteriner hekimler tarafından tedavi süreci başlatılan kaplumbağa, tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) sevk edilecek.