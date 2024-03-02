Geçtiğimiz günlerde on beşinci yılını dolduran Yeniden Sinematek, mart ayında “Değişen Dünya ve Geçmişe Özlem” temasıyla sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Gösterimlerin ücretsiz olduğu film seçkileri her ay özel olarak belirleniyor. Yeniden Sinematek mart ayının ilk gösteriminde, 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da İzmir Sanat - Büyük Salon’da ‘‘Elveda Lenin!’’ izleyici ile buluşacak.

-3 Mart 2024, Pazar Saat: 19.00 - İzmir Sanat, Büyük Salon

Elveda Lenin! / Good Bye Lenin!

-6 Mart 2024, Çarşamba Saat: 20.00 - Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu

Yüzücü / The Swimmer

-10 Mart 2024, Pazar Saat: 19.00 - İzmir Sanat, Büyük Salon

Leopar / Il Gattopardo

-17 Mart 2024, Pazar Saat: 19.00 - İzmir Sanat, Büyük Salon

Yüzücü / The Swimmer

-20 Mart 2024, Çarşamba Saat: 20.00 - Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu

Muhsin Bey

-24 Mart 2024, Pazar Saat: 19.00 - İzmir Sanat, Büyük Salon

Muhsin Bey