Son günlerde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakın takibe aldığı başarılı teknik direktör Jose Mourinho hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye daha yakın

İtalyan basınında yer alan habere göre Jose Mourinho'ya teknik ve ekonomik açıdan en büyük teklif Fenerbahçe tarafından yapıldı.

"Saygısızlık yapmak istemiyorum"

61 yaşındaki başarılı teknik adam Mourinho, "Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusunun ardından, "Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm. Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım. Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi." diye cevap vermişti.

Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmek için hafta sonunda Londra'ya gidecek. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gideceğiz. Mourinho ile son bir görüşme yapacağız. Benim gitmeyeceğimi iddia ediyorlarmış. Yalan. Ben gidiyorum. Mourinho ile yapacağımız görüşmede transfer konusunu da konuşacağız." ifadelerini kullandı.

10 yıl daha devam edecek

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Jose Mourinho, geleceğine ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yapmış ve kararını önümüzdeki hafta vereceğini söylemişti. Mourinho, "10 yıl daha teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum. Portekiz milli takımını reddettiğim için pişmanım. Bir an evvel mesleğime geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.