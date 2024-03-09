Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y. Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada da kendisini suç aleti bıçakla yaralayan Y. Y. kıskıvrak yakalandı.





KIZ ÖLDÜ, ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Y.Y.' nin bir devlet hastanesinde çalışan memur olduğu ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alının zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.