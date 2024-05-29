Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini bir kez daha endişelendirdi. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirerek zor günler geçiren 75 yaşındaki İnanır, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı.

Ekol TV'nin özel haberine göre, Beykoz'daki evinde rahatsızlanan usta oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak doktorların ilerleyen saatlerde bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Geçmişte de sağlık sorunları yaşamıştı

Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında da beyin kanaması geçirmiş ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren İnanır, uzun süre hastanede kalmış ve ardından taburcu edilmişti.

Doktorlardan açıklama bekleniyor

Ünlü oyuncunun hayranları, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yayınlayarak İnanır'a destek oluyor. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, doktorlardan gelecek açıklamaya odaklanıldı.