İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında olduğu tespit edilen ve Interpol tarafından aranan Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" adı verilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

İzmir, İstanbul ve Kütahya'da 11 ikamet, 1 iş yeri ve 2 araca yönelik eş zamanlı operasyon sonucu 8 şüpheli yakalandı.

Örgüte silah sağladıkları öne sürülenlere yönelik ise Dikili, Torbalı ve Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Beratcan Gökdemir hakkında 36 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu, suç örgütü mensuplarının 16 Aralık 2023'te İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2 kişinin otomobilde elleri bağlı ve ağızları bantlı darbedilerek yağmalanması olayını da gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen Kafes-41 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 61 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.