Karabağlar Belediyesi, Sokak Kedilerine Konforlu Yaşam Alanları Sunuyor

Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan sokak kedilerinin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmeleri için özel tasarlanmış kedi evlerini parklara yerleştirmeye devam ediyor.

Kedi Evleriyle Konforlu Yaşam

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar, sokak kedilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, talepler doğrultusunda hazırlanan kedi evleri, yoğunlukta bulunan bölgelere yerleştiriliyor. Belediye ekipleri, evlerin uygun noktalara kalıcı şekilde yerleştirilmesini sağlıyor.

İşlevsel ve Estetik

Birden fazla kedinin aynı anda faydalanabileceği kedi evleri, hem işlevselliği hem de estetik tasarımıyla vatandaşlar tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor.

Belediye Başkanından Açıklama

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sokakta yaşayan can dostları unutmadıklarını belirtti. Özellikle soğuk kış günlerinde kedi evlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ekiplerimiz bu evleri kalıcı olarak yerleştiriyor. Görsel kirliliğe neden olmamasına özel bir önem veriyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.