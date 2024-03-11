Yurttaşların huzur içinde ve konforla yaşadığı Karşıyaka’yı daima daha ileriye taşımak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, kent mobilyaları ile çocuk oyun parklarında yer alan ekipmanların üretimini aralıksız sürdürüyor. Ayrıca kent estetiği güçlendirmek, vatandaşlara daha konforlu bir yaşam alanı sunma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda da Belediye’nin kendi ürettiği asfaltlar ve parke taşları kullanılıyor.

KENT EKONOMİSİNE KATKI

Park ve ağaçlandırma alanlarında kullanılan oyun evleri, kaydırak, banklar, ahşap bitki kutuları, çöp kovaları, oyun üniteleri, tribün vb. malzemeler Karşıyaka Belediyesi Şantiye Tesisleri’nde yer alan ahşap atölyesinde üretiliyor. Üretilen envanterler belediye personellerinin çalışmalarıyla kentle buluşturuluyor; Karşıyaka’nın parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılıyor. Ayrıca oturma birimlerinin üstü, yine belediyenin üretimi olan pergolalarla kapatılarak, vatandaşlar için daha konforlu bir ortam sağlanıyor. Öte yandan; Karşıyaka Belediyesi’nin ahşap ve demir atölyelerinde parklet üretimi de gerçekleştiriliyor. Bir çeşit sosyalleşme alanı olarak tasarlanan parkletlerin üzerinde sabit veya portatif oturma yerleri bulunuyor. Hava koşullarına karşı koruma özelliği bulunan parkletler bitki dikim alanları ve aydınlatmasıyla vatandaşlar için ayrı bir konfor alanı yaratıyor. Yerel kaynaklarla ekonomik üretim yapılarak hem belediye bütçesine hem de kent ekonomisine katkı sağlanıyor.

“ÇAĞDAŞ SİSTEMLER İLE DAHA İLERİYE”

Karşıyakalı yurttaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Halit Çelik, “Karşıyaka’mızda vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, çağdaş sistemler ile daha yaşanabilir ve konforlu bir kent çevresi oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Yıl boyunca devam eden çalışmalarımız kapsamında kullandığımız oyun evleri, kaydırak, bank, ahşap bitki kutusu gibi kent mobilyalarını kendi tesislerimizde üreterek yurttaşlarımız için daha konforlu alanlar yaratıyoruz. Bir yandan Karşıyaka’yı güzelleştirirken bir yandan da tasarruf ederek kent ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yurttaşlarımızın yaşamaktan sürekli keyif aldığı bir Karşıyaka için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.