TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, şampiyonluk yarışından uzaklaşmanın acısını çekerken, Play-Off mücadelesinde de geriye düşme riski yaşıyor. Ancak bu sezon, önemli rakiplerine karşı istikrarlı bir performans gösteremediği için hayal kırıklığı yaşıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, sezona şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen, ilk altı sıradaki rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla zor anlar yaşadı. Karşıyaka, şampiyonluk ve Play-Off hattındaki rakipleriyle oynadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 5 kez mağlup oldu.

Gruptaki ikinci sıradaki Turgutluspor ile oynadığı maçlarda da başarısız sonuçlar alan Karşıyaka, lider Batman Petrolspor'a karşı da istikrarsız bir performans sergiledi. Ayrıca, Play-Off potasındaki Elazığspor ile yaşanan mağlubiyetler, takımın moralini olumsuz etkiledi.

SÖZERİ: KİMSEYİ ÜZMEYE HAKKIMIZ YOK, GEREKEN YAPILACAK

Şampiyonluk yarışından uzaklaşarak gözünü Play-Off'a dikmeye başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, "Bizim yapmamız gereken o hedefe bu taraftar ve camiayı taşımak. Kimseyi üzmeye hakkımız yok" dedi.

Erkan Sözeri, "Biz bu oyuncularla Play-Off'a gideceğiz. O çocukların taşıdığı formayla bu takım Play-Off'tan bir üst lige çıkacak. Bundan sonra özellikle mental olarak oyuncularımızı Play-Off maçlarına hazırlayacağız. Önümüzdeki lig maçlarımız ve Play-Off bu futbolcularla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"PES ETMEYECEĞİZ"

"Futbolculara destek olup hedefe ulaşmak için çalışacağız" diyen Sözeri, "Son günlerde kötü sonuçlar aldık ancak asla vazgeçmeyeceğiz. Benim Karşıyaka'da şampiyonluk yaşama inancım hala ilk gün geldiğimdeki gibi diri ve taze. Pes etmeyeceğiz. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı sezon sonu mutlu edeceğiz. Başkanımız İlker Ergüllü sürekli yanımızda ve bize güvenini hissettiriyor. Yönetim daima bizimle. Taraftarımız her zaman yerde destekliyor. Maddi olarak ortada bir problem yok. Bizim sahada ayaklarımız yere sağlam basıp hedef ulaşmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.