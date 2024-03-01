Nevra Serezli, Okan Bayülgen, Süheyl – Behzat Uygur gibi usta sanatçıların oyunları ile yer alacağı Karşıyaka Tiyatro Festivali’nde; BKM Mutfak, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu, Tiyatrokare, Epizot Görsel Sanatlar ve Dada Salon Kabarett’in oyunları izleyici ile buluşacak. Ayrıca İlhan Şeşen ve Sunay Akın “Aşk Öyküleri ve Şarkılar” ile Anlatanadam, Mesut Süre ve Fazlı Polat ile “Meksika Açmazı” seyirci karşısına çıkacak. Festivalin biletleri Bubilet, Biletix ve Biletinial sitelerinde yer alıyor.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

9 Mart - Saat: 20.30 “Bir Yastıkta”

10 Mart - Saat: 20.30 “Pembe Pırlantalar”

11 Mart – Saat: 20.30 İlhan Şeşen & Sunay Akın “Aşk Öyküleri ve Şarkılar”

12 Mart - Saat: 20.30 “Meksika Açmazı”

13 Mart - Saat: 20.30 “Süt Kardeşler”

14 Mart - Saat: 20.30 “Ağaçlar Ayakta Ölür”

15 Mart - Saat: 20.30 “Veda”

17 Mart - Saat: 15.30 ve 20.30 “Çok Güzel Hareketler”

19 Mart - Saat: 20.30 “Sette Cinayet”

20-21 Mart - Saat: 20.30 “Otelde”