31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, ziyaretlerine esnaf buluşması ile devam etti. Sanayi esnafıyla bir araya gelen Sengel, emeğe ve emekçiye verdiği önemi vurgulayarak sorun, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

"Genç ve dinamik bir kadro ile daha güzel yarınlarda yapacaklarımızı konuştuk" diyen Sengel, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin videolu bir paylaşım yaparak şu notu düştü:

Dün 9 saat boyunca sanayideydim. 'Yoruldun mu Başkan?' dediler. Dedim ki bunca güzel karşılanmaya, bunca gülen gözlere, alnının teri ile ekmeğini çıkaran bu yüce gönüllülerle bir arada olunca yorulmak olur mu? Esas şimdi yeniden başlıyoruz. Çünkü biz her duygudan arınarak, kötülüklerden, kötü sözlerden uzak durarak; bu kentin insanlarını seviyoruz!