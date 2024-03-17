Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen “İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği” 21 Mart’ta Karşıyaka’da gerçekleşecek.

İzmir’deki 3. yaş üniversitelerine devam eden 60 yaş üzeri vatandaşların dans ve müzik gösterileri sunacağı şenlikte, sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratılacak.

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, Ege 3. Yaş Üniversitesi ve Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında şenlikte buluşacak. Üç üniversitenin iş birliğinde düzenlenen “İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği” 21 Mart Perşembe günü Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde Taypark’ta yapılacak. Etkinlik saat 13.00’da ortak olarak sergilenecek bendir dinletisi ile başlayacak.

RENKLİ GÖSTERİLER

Ege 3. Yaş Üniversitesi Korosu’nun seslendireceği şarkıların ardından Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Korosu sahne alacak. Ege 3. Yaş Üniversitesi öğrencilerinin sergileyeceği birbirinden farklı halk oyunlarının devamında Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri zumba gösterisi yapacak. Ayrıca Dünya Frankfoni Haftası'nın da (Fransız Dili Bayramı) Yaşlılara Saygı Haftası ile aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle, Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Fransızca dersi öğrencileri müzikli bir gösteri sunacak. Şenlik programı tüm katılımcılarla yapılacak Calipso ile aerobik etkinliği ile son bulacak.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

Çalışmaları hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi Sorumlusu Özge Güher Toksarı “3. Yaş Üniversiteleri, 60-65 yaş üzeri insanlara eğitim ve ilgili faaliyetler sağlayan organizasyonlardır. Ülkemizde ilk kez bir yerel yönetim olarak Karşıyaka Belediyesi, 3. Yaş Üniversitesi projesine dahil olmuş ve 2022 yılının Şubat ayında Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi olarak değerli büyüklerimize hizmet vermeye başlamıştır. Burada bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesini sağlıyor, bir yandan da uygulamalı derslerle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanımayı amaçlıyoruz” dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

İzmir’de 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında yapılan çalışmaların ilk kez bir şenlikle taçlanacağını belirten Toksarı, şöyle devam etti: “60 yaş üstü vatandaşlarımızın hem sosyalleşebilecekleri hem yeni bilgiler öğrenebilecekleri hem de öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulabilecekleri bir ortam yaratma amacından yola çıkarak bu şenliği organize ettik. 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında bulunan öğrencilerimizi bir araya getirmek ve aynı misyonla yola çıkmış üç okul olarak ortak bir organizasyona imza atmak istedik. Bu buluşma ile sağlıklı ve aktif yaşlanmaya dair farkındalık yaratacağımıza da inanıyoruz. Katkı gösteren, yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a, Ege 3. Yaş Üniversitesi kurucusu ve eğitim koordinatörümüz Prof. Dr. Sevnaz Şahin’e, Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi Sorumlusu Gülşen Salgar’a, tüm gönüllü eğitmenlerimize ve tabii ki aktif ve bilinçli yaş almayı önemseyen değerli öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”