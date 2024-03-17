Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı Akvaryum Restoran’daki iftar programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Akşam ezanının okunmasıyla Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Varol, DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burcu Bostancıoğlu, İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, parti yöneticileri, belediye başkan adayları, meclis üye adayları ile İzmirliler hep birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğinde birlikte dua eden davetlilere program boyunca tasavvuf musikisinden eserler sunuldu. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren İzmirliler, iftar programına ev sahipliği yapan Başkan Demirbaş’a teşekkür etti.

DEMOKRATLAR ÇALIŞIYOR

Oluşan manevi atmosferi tüm bir yıla yaymak gerektiğini belirten Demokrat Parti İzmir İl Başkanı yüksek mimar Ozan Demirbaş, “Bu Ramazan, yalan, dolan, kötülük, haram ve haksızlıkla doyup, katığa aç kalınan değil, halden anlanan, "oruç"un manası kavranan bir Ramazan olsun. Ev sahipliğimizde bir iftar sofrasının etrafında birleştik. Oruç tutan, tutamayan, az olan, çok olan, yok olan, var olan, ayrımsız hep beraber bu güzel günün akşamında aynı sofraya oturduk. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ramazan’ınız hayırlı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. Bu manevi atmosferin tüm bir yıla yayılması gerekiyor. Kardeşliğimizi pekiştirmek İzmir ve ilçelerini hak ettiği yere taşımak için demokratlarımız canla başla çalışıyor. Başkan adaylarımıza, meclis üyesi adaylarımıza ve partililerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İZMİR DOKUNULMAK İSTİYOR

Yapay zeka projelerden farklı beklentilerin olduğuna dikkati çeken DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Burcu Bostancıoğlu, “Ben İzmirliyim, İzmir’i yaşayan biriyim. Kentkart kullanıyorum, otobüse biniyorum, tramvaya biniyorum. Ben 5 yıldır Konak’ta Meclis Üyesi olarak görev yapıyorum. Ben onların, İzmir’in gerçek beklentilerini biliyorum. İzmir’i yönetmek demek sadece dev ekranlara yapay zekayla projeler yansıtmak demek değil. İzmir bunu istemiyor ki. İzmir gerçekten dokunulmak istiyor, sorulmak istiyor. İnsanların en çok istediği dokunulmak. Nasılsınız diye soran birini istiyorlar. Trafiğin aktığı, ambulansların kendi yolunun olduğu, ailelerin danışacak psikolojik danışmanların olduğu bir İzmir istiyor” diye konuştu.

SEÇİM GÜNÜ, YENİDEN DİRİLECEĞİZ

Yerel seçimlerin basit bir seçim olmadığına dikkati çeken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “1 martta bir seçim var. Sadece bir seçim yok. 31 Mart’ta emeklinin, işçinin, çiftçinin, köylünün, gençlerin, kadınların, ezilenlerin, mağdurların hak ve hakikat mücadelesi için bir diriliş günü var. 31 martta yeniden dirileceğiz. Yeniden kendimizi göstereceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? ‘Bu benim son seçimim’ dedi. Öyleyse ne yapacağız Demokratlar olarak? Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olacağız. Bu seçimde sandığa gömeceğiz. Bay bay Erdoğan diyeceğiz. İnşallah bunu yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk kısa ömründe 46 fabrika kurdu. Demokrat Parti bu ülkede fabrikalar, barajlar, köprüler yaptı. Hele Süleyman Demirel barajlar kralı olarak anıldı. Demokrat Parti ve cumhuriyetin seksen yılda yaptıklarından Erdoğan geldiği yirmi yılda hiçbir şey bırakmadı. Türkiye Şeker Fabrikası'na ait olan taşınmaz ve yapıları, 58 milyon TL'ye İzmir’de bir daire parasına sattı. 78 yıl boyunca Celal Bayarlarla, Mendereslerle, Demirellerle, Özallarla birlikte bu ülkeyi imar etti Demokrat Parti. Ruhu şad olsun Özal yaptı. Erdoğan sata sata bitirdi. Ülke bataklığa batmaya gidiyor. Bugün açıklanan bir rakam Cumhurbaşkanının gizli ödenekten şubat ayı harcaması tam iki milyar. Saraylarda yaşayan Yezit olmaktansa, Kerbela çöllerinde Şehit Hüseyin olacağız. Recep abi biz korkutmaya niye çalışıyor. Emekliye 17 bin lira versene. Engelli maaşı 4 bin lira artırsana, emekli bayram ikramiyesini 10 bin lira yapsana. Emekliye maaşı artır dediğimizde bütçe yetmiyor diyorlar. Bu bütçe tefecilere gelince 140 trilyon veriyorsunuz da emekliye gelince mi bütçe yok. Sarayın günlük harcaması 35 milyon. Emekli amcamda diyor ki ‘Oğlum öyle deme Recep Bey Müslüman adam’, hayırdır bizi kiliseden çıkarken mi gördünüz? ” ifadelerini kullandı.

2 KEZ YAPTIK, YAPARIZ

Konuşmasında birlikte başaracaklarını vurgulayan Enginyurt, “Milletimizi hak ettiği yere çıkarmak için bir yola çıktık. Bu yolculukta inşallah birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bıkmayacağız, yılmayacağız, başaracağız. Buna inanıyorum. Demokrat Parti rahmetli Demirel, ruhu şad olsun. Altı gitti, yedi geldi, bunu yaptı. Şimdi sıra Demirel'in evlatlarında. Demokrat Parti kimseyi ötekileştirmeyen bir parti. Demokrat Parti kimseyi ayrıştırmayan bir parti. Demokrat Parti Yahudi’nin vekil olduğu parti. Demokrat Parti Kürt'ün bakan olduğu parti. Demokrat Parti Alevi'nin bakan olduğu parti. Demokrat Parti Ülkücü Ayvaz Gökdemir'in bakan olduğu parti. Demokrat Parti bayrak şiiri yazarı Arif Nihat Asya'nın milletvekili olduğu parti. Bu parti insanları dinine, diyanetine, ırkına, mezhebine göre ayırmayan bir siyasi hareket. Böylesi güzel geçmişi olan bu siyasi harekete sahip çıkarak inşallah 31 Mart'ta kıratın adaylarına destek vermenizi bekliyoruz. İzmir özgürlük, kardeşlik şehri. Demokratların bu İzmir'de büyük bir geçmişi var. Onun için bir kere yaptık. İki kere yaptık. Yine yaparız yine kazanırız” ifadelerini kullandı.