Faaliyete başladığı günden bu yana Karşıyakalı yurttaşlardan yoğun ilgi gören stüdyoda kayıt başvurusu 1000’i aştı, randevular ise Nisan ayı sonuna kadar doldu.

Genç nesillerin sanat ile iç içe yaşamasını sağlamak, fırsat eşitliği yaratmak için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, bu anlayışla gençler için ortam ve teknik altyapı imkanlarını da kullanıma sunuyor. Müzikle ilgilenen gençlerin kayıt alabilmelerini sağlamak üzere kısa süre önce hizmete açılan Çatı Bostanlı Stüdyo, özellikle gençler olmak üzere yurttaşlardan yoğun ilgi görüyor.

BAŞVURU SAYISI 1000’İ GEÇTİ

Ücretsiz kayıt stüdyosundan yararlanmak isteyen müzisyenler catibostanlistudyo.com web sitesi üzerinden gerekli formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor. Uzman ekibin ön değerlendirmesinin ardından seçilen müzisyenlere randevu sistemi ile kayıt randevusu e-posta ile iletiliyor. Nisan ayı sonuna kadar tüm randevuların dolduğu stüdyo için başvuru sayısı 1000’in üzerine ulaştı. Her yaştan yurttaşın yararlanabileceği Çatı Bostanlı Stüdyo, dünya standartlarındaki teknik cihazları ve alanında uzman ses mühendisleri ile ücretsiz hizmet veriyor.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Empclinics Golden Palm Awards-2023’te projeyi hayata geçiren Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a “Yılın Sanatta Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü”, projeyi öneren rap sanatçısı Anıl Piyancı’ya ise “Yılın Sanat Köprüsü Ödülü” verilmişti.