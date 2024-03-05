Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Yamanlar Mahallesi’nde yapımı süren Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu’nu ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi. İnşasında sona gelinen merkezin kısa sürede tamamlanıp, açılışa hazır hale getirileceğini belirten Başkan Sandal, “Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar’ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. Bayraklımıza hayırlı olsun” dedi.



Bayraklı Belediyesi Yamanlar Mahallesi’nde Eylül ayında temelini attığı Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu’nun inşasında sona geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Merkezin kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirileceği belirtildi. Başkan Sandal, Yamanlar Mahallesi Muhtarı Kemal Aydın ve İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt’u da ziyaret etti. Çalışmaları, Bozkurt ile birlikte gezdi.





BAYRAKLIMIZA HAYIRLI OLSUN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yamanlar’da çok önemli bir eksiği gideren ancak yıllar önce yıkılan Yamanlar Düğün Salonu’nu yeniden projelendirdik ve Eylül ayında çalışmalarına başladığımız yeni merkezimizi tamamlama aşamasına geldik. Kısa sürede hizmete açılacak. Söz verdik ve tüm zorluklara rağmen bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni kültür merkezi, düğün salonu ve anaokulumuz ilçemize hayırlı olsun” dedi.



3 KATLI YENİ MERKEZ

Bayraklı Belediyesi tarafından, Yamanlar Mahallesi Pazar Yeri’nin yan tarafında hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu, bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek. Toplam 947 metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı kültür merkezinin içinde düğün salonu ve 4 derslikten oluşan anaokulu yer alıyor. Bodrum katında ise konuklar için bir de otopark bulunuyor.