Kocasinan Belediyesi, vatandaşların daha sıhhi bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıklarına başladı. Tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara başladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan Modern kurban satış ve kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Erkilet Bülbül Pınar Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerindeyiz. Geçmiş yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübelerle vatandaş memnuniyeti oluşturacak şekilde hizmet veriyoruz. Kurban Bayramı’na az kaldı. Haftaya hazırladığımız alanda hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıkların satışı gerçekleşecek. Diğer taraftan da kesim ünitelerinde hem küçükbaş hem de büyükbaş ünitelerini hazırlayıp, Kurban Bayramı’nda hizmet vereceğiz. Bu yıl, on birincisini gerçekleştireceğiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hemşehrilerimin daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerimiz ve diğer müdürlükler gereken tedbirleri alıyor. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri’de tek belediyeyiz. Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri mevcut. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Hemşehrilerimin keseceği hayvanların sağlıklı olması konusunda özen gösteriyoruz. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hayvanlar denetleniyor. Kurban kesim günü ise hem bizim Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerler hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gelecek olan veterinerler tarafından kurbanlık hayvanların denetimleri yapılacak. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimin daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri içindir”.

Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.