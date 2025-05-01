Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Koç Holding, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını KAP'a bildirdi. Şirket, bu dönemde 1 milyar 415 milyon TL zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 milyar 737 milyon TL net kâr açıklanmıştı.

Koç Holding, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal verilerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sundu. Açıklanan bilançoya göre şirket, 1 milyar 415 milyon TL net zarar etti. Bu rakam, son yıllarda kaydedilen en yüksek üç aylık zarar olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise şirket, 2 milyar 737 milyon TL net kâr açıklamıştı.

14,3 milyar dolarlık gelir, 801 milyon dolarlık yatırım

Koç Holding'in açıklamasında, 2025 ilk çeyreğinde konsolide bazda 14,3 milyar dolar gelir elde edildiği bildirildi. Ayrıca bu dönemde yaklaşık 801 milyon dolarlık kombine yatırım yapıldığı vurgulandı.

Hisselerde gerileme dikkat çekti

Borsa İstanbul'da "KCHOL" koduyla işlem gören Koç Holding hisselerinde, zarar açıklamasının ardından düşüş eğilimi hız kazandı.

21 Mayıs 2024'te 270 TL seviyesini gören hisseler,

19 Mart 2025 sonrası 137 TL'ye kadar geriledi.

CEO Çakıroğlu: "Uzun vadeli hedeflerimizden sapmıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, zorlu ekonomik koşullara rağmen şirketin hedeflerinden şaşmadığını belirtti.

"Köklü geçmişimizden aldığımız güçle, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz," dedi.