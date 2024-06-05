Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi İnönü Caddesi’nde yağmursuyu hattı yapımına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni geleceği taşıyacak hizmet ve yatırımları sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nde durmak yok. Ekipler son olarak Kartepe Oluklu Caddesi’nden İnönü Caddesi’ne kadar uzanan yağmursuyu hattı imalat çalışmalarına başladı. 1200,1000 ve 800 milimetre çaplarında devasa betonarme borular kullanılarak yapılan 300 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattında imalatlar olanca hızıyla devam ediyor. Ekipler çalışma yapılan kısımlarda üstyapıyı da yenileyecek.

YAĞMURSULARI DEREYE DEŞARJ EDİLECEK

Tüm yağmursuları İnönü Caddesi’nde toplanması bölgedeki sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Yapımına başlanan yağmursuyu hattı ile yağmursuları yakındaki dereye deşarj edilecek. Yağmursuyu hattı ile yüzey sularının birikmesi, asfaltın zarar görmesi, biriken yağmur suyunun araçlara zarar vermesi ve trafiği tehlikeye sokacak olası kazalara sebebiyet vermesi önlenecek.