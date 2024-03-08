Genç arkadaşlar muhteşem bir araştırma ile toplamışlar İzmir’in siyaset amazonlarını..

Önümüzde böylesine gurur verici bir araştırma görünce, özellikle 8 Mart Kadınlar Günü için hazırladık birinci sayfamızı.

İzmir ve ilçelerinde kadın aday sayısının çift haneli rakamlara uulaştığını, bir çoğunun da seçilebilec ek iddiada olduğunu görmek inanın gurur veariyor.

Bu tabloyu yaratan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İzmirli siyaset amazınu kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyor gönülden kutluyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Avrupalı devletlerden yıllar önce seçme ve seçilme hakkı tanıdığı Türk kadınının, Ata’sının bu emanetini en yükseğe taşıdığını görmek mutlu ediyor hepimizi.

Atatürk, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıdığında, Fransız, Belçika, İtalyan, İsviçre kadınları böyle bir şeyi hayal bile edemiyordu.

Fransız ve İtalyan kadınları, Türkiye’den 11 yıl sonra kavuştu seçme ve seçilme hakkına. Romanya 12, Bulgaristan 13, Belçika, 14 İsviçreli kadınlar 36 yıl beklediler Atatürk’ün Türk kadınına verdiği haklar için.

Atatürk’ün, Avrupalı devletlerden yıllar önce seçme ve seçilme hakkı tanıdığı Türk kadınının, Ata’sının bu emanetini en yükseğe taşıdığını görmek mutlu ediyor hepimizi.

Atamızın verdiği bu hakkı ilk kullanan gururla yazıyorum Ege’den çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk kadın muhtarı Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü’nde (Bugün adı Karpuzlu) ilçesi 500 oy alarak seçilen Gül Esin Hanım olmuştur.

Haber Ekspres’in tecrübeli isimlerle genç arkadaşları bir araya getirdiği kadrosu bu değerli araştırmayı İzmir’den başlattı.

Gazetemizin ulaştığı, Denizli, Muğla, Uşak, Balıkesir, Aydın ve Afyon’da da devam ettireceğiz.

Ata’mızın “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüne haddimi belki aşarak bir ilave yapmak istiyorum.,

Atatürk kadınları, sizler ülkeyi, kentleri yönetmeye herkesten çok layıksınız.

Son söz: Tekrar ediyorum.. Konak’ta benim oyum kadın adaya!