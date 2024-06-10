Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nin 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırladığı; milli-manevi eğitimler, eğitici atölyeler ve etkinliklerle dolu 6 haftalık Yaz Okulu kayıtları başladı. Öğrenciler, 23 Haziran’a kadar internet üzerinden başvuru yapabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehanelerde ise yaz etkinliklerine 14 bin 445 öğrenci rekor sayıyla başvuru yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) ve Bilgehanelerde Yaz Okulu heyecanı başladı.

Sene içinde ders destek programları, milli ve manevi değerler, psikolojik danışmanlık, akademik destek, atölye ve etkinliklerle öğrencilere hizmet veren LİMA, yaz dönemine de milli-manevi eğitimler, sportif faaliyetler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre açılacak atölyeler ve çok daha fazlasıyla giriş yapmaya hazırlanıyor.

1 Temmuz’da başlayacak ve 6 hafta sürecek Yaz Okulu’na 9. 10. ve 11. sınıfa geçen öğrenciler kayıt olabilecek. 23 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek kayıtlar; “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden online olarak alınacak.

BİLGEHANELERİN YAZ ETKİNLİKLERİNE REKOR BAŞVURU

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler ise bu yıl da yaz etkinliklerine rekor başvuru aldı.

Merkezde 15, ilçelerde 10 olmak üzere toplamda 25 kurs merkeziyle hizmet veren Bilgehanelerin yaz etkinliklerine 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta eğitim alan 14 bin 445 öğrenci kayıt yaptırdı. 8 bin 442 kontenjanı bulunan Bilgehanelerde kontenjanın tamamı dolarken, geriye kalan öğrenciler de yedek kayıt yaptırdı.

Etkinlikler kapsamında öğrencileri bekleyen milli-manevi eğitimlerin yanı sıra havuz, macera parkuru, kamp, çeşitli geziler, futbol gibi birçok aktivite de çocuklar kadar ailelerin de ilgisini çekiyor.