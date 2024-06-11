Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın su altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz Kulu ilçemize bağlı Fatih Sultan Mahallesi’ne 8 kilometre, Kadınhanı ilçemize bağlı Beykavağı Mahallesi’ne de 3,3 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu terfi hattı kazandırdı. 11.2 milyon liraya mal olan içme suyu hatlarıyla hemşehrilerimiz daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su altyapısını güçlendirmek için 31 ilçedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla 31 ilçenin tamamında önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük coğrafi büyüklüğe sahip şehrinde hizmet üretmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Altay, “Konya’mızın her bir köşesinde hemşehrilerimizin daha sürdürülebilir ve temiz bir çevrede yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda KOSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Su Şebeke Yapım Projesi kapsamında Kulu ilçemize bağlı Fatih Sultan Mahallesi’ne 8 kilometre, Kadınhanı ilçemize bağlı Beykavağı Mahallesi’ne de 3,3 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu terfi hattı kazandırdık. Her iki ilçemizde 11.2 milyon liraya mal olan yeni içme suyu hatlarıyla bölge halkımız da daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Su altyapısını güçlendirmek şehrimiz için kritik öneme sahip. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

