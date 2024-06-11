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Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran 2024 tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

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