Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası, yaklaşan bayram tatili öncesinde otel rezervasyonlarında yoğun bir döneme girdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Bayram tatili Kuşadası turizmine doping etkisi yaptı. Otellerde yer ayırtmayanlara ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum çünkü boş oda bulamayabilirler" dedi.

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 9 güne çıkartılmasıyla birlikte, okulların kapanacağı döneme denk gelmesi Kuşadası'nı tatilcilerin radarına soktu. Erken rezervasyonlarla birlikte kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen yerli misafirlerin tercihi Kuşadası olurken, otellerde "her şey dahil" sistemine geçiş fiyatları 2.500 ile 7.000 TL arasında değişiyor. Tatilcilerin akınıyla Kuşadası'nın nüfusunun 1 milyon 500 bine kadar çıkması bekleniyor.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Kuşadası’nda her bütçeye uygun tatil imkanı var. Otellerde yer ayırtmayanlara da ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum çünkü boş oda bulamayabilirler" dedi. Yabancı turistlerin de Kuşadası'na gelmeye başladığını belirten Özden, "Turizmciler olarak yaz sezonundan oldukça umutluyuz" şeklinde konuştu.