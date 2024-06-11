Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kariyerlerine yön verecek etkinliklerde buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Martur Fompak International’in Teknik Bakım Sorumlusu Yaşar Ürütük, deneyimlerini ve sektördeki önemli bilgileri paylaşmak üzere öğrencilere seminer verdi.

Uzman isimlerden değerli bilgiler

Sektörde uzun yıllar tecrübe kazanan Yaşar Ürütük, teknik bakım alanında edindiği bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardı. Seminerde, öğrencilerin branşlarına uygun olarak fabrikalardaki mevcut istihdam imkanları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve sanayi sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Seminer boyunca öğrenciler, sektörün ihtiyaçları ve gelecekteki iş imkanları hakkında sorular sorma fırsatı buldular. Ürütük, öğrencilerin ilgisini çeken konuları detaylı bir şekilde açıklarken, modern sanayideki teknolojik gelişmelerin teknik bakım ve üretim süreçlerine etkilerini de değerlendirdi.

Etkinlik verimli geçti

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından sona erdi. Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu tür kariyer odaklı etkinliklerle öğrencilerini sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmaya ve onlara değerli bilgiler sunmaya devam edecek.