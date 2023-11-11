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Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kardeşi E.B. (18), ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.