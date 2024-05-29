Denizli'de bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 100 bin turist barajını aşan antik kent, bu yıl da aynı sayıda ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Tarih meraklılarının gözdesi

17. yüzyılda Avrupalı seyyahlar tarafından keşfedilen ve tarihi milattan önce 5 bin 500'lere kadar uzanan Laodikya, yıllardır süren kazılarla tarih meraklılarını büyülüyor. İlk bilimsel kazının 1961-1963 yılları arasında yapıldığı antik kentte, son 21 yılda farklı dönemlere ait pek çok görkemli yapı ve esere ulaşıldı.

Son olarak, antik dönemde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya atfedilen heykelin baş kısmı gün yüzüne çıkarıldı.