TÜRK Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi’nin bu yılki ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü’, birçok ülkede verdiği konserlerle hem ülkemizi hem Antalya’yı tanıtan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları’nın oldu.

AKM Perge Salonu’nda gerçekleşen törenin sunumunu, TÜKD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fulya Erşen üstlendi. Erşen, bu yılki ödüle layık görülen flüt sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları’nın hayat hikayesini anlattı.

"O BİR DÜNYA SANATÇISI"

Fulya Erşen, sanatçı Lelya Bayramoğulları’nın Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunu olduğunu, Almanya’daki Folkwang Müzik Akademisi’nden yüksek lisans diploması aldığını, doktora eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarında tamamladığını, 2015 yılında da ‘Doçent’ ünvanına sahip olduğunu hatırlattı, Bayramoğulları için “O bir dünya sanatçısı” dedi.

SANATÇIYA ÖVGÜ YAĞDI

TÜKD Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan da bu yılki ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü’ne aday gösterilen ve dünyayı gezerek müziği sevdirme çabası gösteren Doç. Lelya Bayramoğulları’a övgü yağdırdı. Sarvan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Lelya Bayramoğulları’nı ‘Önder Kadın Ödülü’ne layık görmemizin pek çok gerekçesinden sadece birisi Antalya yerelinde müzik ve flüt sanatına önemli katkılarda bulunmuş olmasıdır. Bayramoğulları, sanatını ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı festivallerle, verdiği konserlerle, ustalık sınıfı çalışmalarıyla Antalya sınırlarının çok ötelerine taşıdı. Sanatçı olarak başarısı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok değerli ödüle layık görüldü. Konserler ve festivaller için ziyaret ettiği dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde konserlerini dinleme şansı olmayan çocuklara ve yaşlılara müziğiyle dokunmak için yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle, sosyal duyarlılığı ve de çağdaşlığıyla Türk kadınını en güzel biçimde tanıtmayı sağladı, sanat elçilerimizden biri oldu.”

ÖDÜLÜNÜ HASAN SUBAŞI VERDİ

Doç. Lelya Bayramoğulları, konuşmaların ardından seramik sanatçıları Leyla- Tufan Dağıstanlı çiftinin eseri olan kuş figürlü seramik çalışması ‘Yöresine Değer Katan Önder Kadın Ödülü’nü eski milletvekili Hasan Subaşı’nın elinden aldı. Subaşı, “Sanatçımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Doç. Lelya Bayramoğulları ise “Şu an hayatımın en büyük heyecanını ve mutluluğunu bir arada yaşıyorum” dedi, TÜKD Antalya Şubesi yönetimine, üyelerine, kendisini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

FLÜT KONSERİ VERDİ

Doç. Lelya Bayramoğulları, salonu dolduran konuklara flütüyle bir de konser verdi. Bayramoğulları, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini flütüyle yorumlarken piyano sanatçısı Sait Karabulut piyanosuyla sanatçıya eşlik etti. TÜKD Başkanı Prof. Dr. Fulya Sarvan, sanatçıyı çiçekle kutladı.