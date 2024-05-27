İtalyan mutfağının klasiklerinden biscotti, çıtır çıtır dokusu ve lezzetiyle her yaştan insanın severek tükettiği bir kurabiyedir.
Malzemeler:
- 150 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 2,5-3 su bardağı un (elektirilmiş)
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay bardağı kavrulmamış çiğ badem
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
Hazırlanışı:
- Bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın.
- Ayrı bir kapta tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
- Yumurtaları tek tek ekleyip her defasında iyice çırpın.
- Portakal kabuğu rendesini ekleyin ve karıştırın.
- Unlu karışımı azar azar ekleyip hamuru yoğurun.
- Hamura bademleri ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
- Hamuru iki eşit bezeye ayırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyun.
- Bezelere parmaklarınızla bastırarak uzun ve ince bir şekil verin.
- Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra bezeleri dilimleyin ve tekrar fırın tepsisine dizin.
- 160 dereceye düşürdüğünüz fırında 15-20 dakika daha pişirin.
- Biscotti kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servis yapmaya hazırdır.
Püf Noktaları:
- Biscotti hamuru çok fazla yoğurulmamalıdır. Aksi takdirde kurabiyeler sert ve kuru olabilir.
- Hamura badem yerine fındık, ceviz veya kuru meyveler de ekleyebilirsiniz.
- Fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin alt kısımları altın rengi olana kadar pişirmeyi unutmayın.
- Biscotti kurabiyeleri hava geçirmez bir kapta saklayarak uzun süre taze tutabilirsiniz.
Afiyet olsun!
Editör: Sude Kula