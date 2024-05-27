İtalyan mutfağının klasiklerinden biscotti, çıtır çıtır dokusu ve lezzetiyle her yaştan insanın severek tükettiği bir kurabiyedir. 

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Malzemeler:

  • 150 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 2,5-3 su bardağı un (elektirilmiş)
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay bardağı kavrulmamış çiğ badem
  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

  1. Bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın.
  2. Ayrı bir kapta tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
  3. Yumurtaları tek tek ekleyip her defasında iyice çırpın.
  4. Portakal kabuğu rendesini ekleyin ve karıştırın.
  5. Unlu karışımı azar azar ekleyip hamuru yoğurun.
  6. Hamura bademleri ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
  7. Hamuru iki eşit bezeye ayırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyun.
  8. Bezelere parmaklarınızla bastırarak uzun ve ince bir şekil verin.
  9. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
  10. Fırından çıkardıktan sonra bezeleri dilimleyin ve tekrar fırın tepsisine dizin.
  11. 160 dereceye düşürdüğünüz fırında 15-20 dakika daha pişirin.
  12. Biscotti kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servis yapmaya hazırdır.

Püf Noktaları:

  • Biscotti hamuru çok fazla yoğurulmamalıdır. Aksi takdirde kurabiyeler sert ve kuru olabilir.
  • Hamura badem yerine fındık, ceviz veya kuru meyveler de ekleyebilirsiniz.
  • Fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin alt kısımları altın rengi olana kadar pişirmeyi unutmayın.
  • Biscotti kurabiyeleri hava geçirmez bir kapta saklayarak uzun süre taze tutabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Editör: Sude Kula