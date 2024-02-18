AA muhabiri Libyalılara İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve UAD'de İsrail hakkında görülen dava ile ilgili mikrofon uzattı.

Başkent Trablus'ta yaşayan Libyalılar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde aylardır süren saldırılarına tepki gösterdi. Trabluslu Abdulbasit et-Taşani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığının "soykırım" olduğunu söyledi.

"Bu savaş bir soykırımdır. Bu su götürmez bir gerçek. Televizyon ekranları (Gazze'de) sivillere yönelik katliamı gösteriyor." diyen Taşani, Gazze'ye uygulanan kapsamlı abluka nedeniyle su, yiyecek, ve tıbbi malzemenin giremediğini hatırlattı.

Taşani, Uluslararası Adalet Divanından İsrail aleyhine bir sonuç çıkmasının zor olduğunu belirterek,"Uluslararası Adalet Divanı sorunlu, çünkü ABD orada her şeye hükmediyor. (İsrail'in yaptığını) doğrudan kınayan bir kararın çıkması zor görünüyor." dedi.

"İki milyar Müslüman Gazze'ye bir şişe su sokamıyor"

Libya'nın Filistin'e destek amacıyla UAD'da İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin vereceği sözlü beyana da değinen Taşani, ülkesinin davaya ilk başta müdahil olması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin tutumunu eleştiren Taşani, "UAD'daki davada yalnız Libya değil tüm İslam ülkeleri beyanda bulunması lazım. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed: 'Müminler bir vücut gibidir. Vücudun bir kısmı acı çekerse diğer uzuvlar da etkilenir.' buyuruyor. İki milyar iki yüz milyon Müslüman Gazze Şeridi'ne bir şişe su sokamıyor." diye konuştu.

Muaz bin İsmail de Gazze'de hiç silahlı bir Filistinlinin öldüğünü görmediğini, İsrail'in tarih boyunca bir savaşta görülmemiş sayıda çocuğu öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı şeye soykırımdan daha güçlü bir kavram kullanılmalı

"7 Ekim'den beri ölenlere bakıldığında buna soykırım demek bile az kalır. Eğer soykırımdan daha güçlü bir kavram varsa o kullanılmalıdır. Silahsız insanların, çocukların üzerine evleri yıkıldı. Bunun 'soykırım' gibi (hafif) bir ifadeyle adlandırılması bile saçma!" diyen Bin İsmail, tüm dünyanın bunun adil "bir savaş" olmadığını bildiğini ifade etti.

Ülkesinin UAD'de Filistinlilere destek için vereceği beyanın tabii bir durum olduğunu kaydeden Bin ismail, Libya'nın tarih boyunca yalnız hükümet olarak değil halk olarak da Filistinlilerin hep yanında olduğunu dile getirdi.

Bin İsmail, UAD'nin Gazze'deki Filistin halkının silahsız olduğunu tescil etmesini umduğunu kaydetti.

UAD'ın tarafsız karar vereceğine inanmıyorum

Muammer Ebubekir Abdusselam da "İsrail'in yaptığı kesinlikle soykırım. Peki bunun sorumlusu kim? Bu, Arapların ve İslam'ın meselesidir. Müslümanlar nerede!" dedi.

Abdusselam, "Müslümanların soykırımı durduramadığını ve Filistin'i yalnız başına terk ettiğini" söyledi.

UAD'nin tarafsız karar vereceğine inanmadığını dile getiren Abdusselam, "Uluslararası mahkeme yalnız zayıf devletler üzerinde (aleyhine) hüküm verir, 5 büyük devlet hakkında değil." diye konuştu.

Filistin davasının İslam'ın davası olduğunu, Filistin davasını bırakmadıklarını ve UAD'den çıkacak sonuçla ilgilenmediğini ifade eden Abdusselam, şöyle devam etti:

"Filistin'e (İsrail ile) ilk savaşından bu yana destek verdik. Gazze'nin yanındayız, Gazze'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz. Filistin'i özgürleşene kadar desteklemekten vazgeçmeyeceğiz."