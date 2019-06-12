Barınma İhtiyacı Önemli Bir İhtiyaçtır

Artık köylerde de ruhsatsız kümes bile yapamıyorsunuz. Şehirlerde ise durum daha kötüdür.

Köyde, herhangi bir yere kerpiçten ev yapılırdı. İnsanlar bir anda ev sahibi olurdu. Ancak günümüz uygulamaları ile bu da kalktı. Artık köylerde de ruhsatsız kümes bile yapamıyorsunuz. Şehirlerde ise durum daha kötüdür.

Evler astronomik rakamlarda, arsalara yaklaşılmıyor bile. Durum böyle olunca, günümüz şartlarında ev sahibi olmak oldukça zorlaşmıştır. Özellikle herkese bir anda kredi veren faizli bankalar, ev fiyatlarını yükselttiler. Kiralık evler azaldı ve kiralarda asgari ücrete yaklaştı. Bu durumda vatandaş faizsiz sistemle ev almanın yoluna bakmaktadır. Banka faizi ile borç alan ve bu parayla ev alanlar, ev fiyatı kadar iki misli faiz ödemektedir. Ödemeler yapılamayınca borç kabarmakta ve en sonda ev ve ödediğiniz paralar bankaya kalmaktadır.

Faizsiz Sistemle Ev Almak İsteyenler İçin Alternatif

Alternatif olarak piyasaya çıkan faizsiz sistemle ev alma projeleri, ev satma işi yapan firmalardır. Faiz ve ticaret zıttır. Faiz, hiç bir şey yapmadan belli bir kar oranı ile borç vermektir. Ödenmediğinde yükselir ve hipoteğe gider. Ticaret ise alış-veriş yapar, hizmet yapar bunun karşılığını alır. Ticarette kar-zarar vardır. Bütün bu seçeneklerle birlikte, ticarette aldığınız malın parasını veririsiniz. Başta ne anlaştıysanız onu ödersiniz.

Faizsiz Fırsatlarla Barınma İhtiyacını Giderebilirsiniz

Faizsiz seçeneklerle, banka faizinden kurtulabilirsiniz. Bu seçeneklerde hizmet bedeli alınmaktadır. Hizmet bedeli ise -20'dir. Bu para dışında aracı firma ücret almamaktadır. Bu firma sizin için senetli, peşinatsız ve taksidi kendin belirle seçenekleri sunmaktadır. İmece usulü ile çalışan faizsiz kurumlar ise, taksitleri sizden alıyor ve belli tarihlerde kura ile ev dağıtıyor. Kur'a da çıkarsanız, evinizde taksitleri ödemeye devam ediyorsunuz. Bu faizsiz ev alma şekli, ticari kurallarla yapılmaya çalışılmaktadır.