En İyi Havalı Tüfekler Hangileridir?

Hobi düşkünleri ve hedef sporlarıyla ilgilenenlerin en çok tercih ettiği araç havalı tüfeklerdir. Bu yüzden pek çok ithal ve yerli marka bu pazarda yer edinmek adına ciddi bir savaş verir.

Bizler bu yazımızda sizler için en iyi fiyat performans ürünlerini bir araya getirdik. Daha çok yerli markalardan oluşan en iyi havalı tüfekler listemizden yararlanarak iyi bir başlangıç yapabilir ya da bir üst düzeye doğru markayla geçebilirsiniz. Yerli olarak en iyi havalı tüfekler şu şekildedir:

Hatsan Havalı Tüfek

Kral Havalı Tüfek

Retax Havalı Tüfek

Ekol Havalı Tüfek

İthal markaları tercih ediyorsanız, ithal markalar arasından tercih edebileceğiniz en iyi markalar ise şu şekildedir:

Gamo Socom

Beretta

Crosman

Gamo

g ibi markaların, ürünlerini, modellerini ve çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

En İyi Havalı Tüfekler

Hedeflerinizi daha sert, daha hızlı bir şekilde vurmak istiyorsanız tercihiniz en iyi havalı tüfekler yönünde olmalıdır. Bu tarz ürünler hızlı, güçlü bir atış özelliği sunmasına rağmen daha çok ileri tepme gibi sorunlarla sizi baş başa bırakabilir fakat bu alanda en iyi deneyimi sunan ithal marka Berettayı tercih ederek tepme kontrolünü elinize alabilir ve hedeflerinizi daha güçlü şekilde vurabilirsiniz. Yerli üretim bir ürün tercih edecekseniz bu alanda Ekol havalı tüfek mükemmel bir iş çıkarıyor.

Menzili En İyi Havalı Tüfekler

Uzun mesafe atışlar yapmayı seviyorsanız en iyi havalı tüfekler sizin için bulunmaz bir nimettir. Nitekim bazı markalar sadece menzilde en iyi deneyimi sunmak adına kendini geliştirmiş, en uzun mesafelere dahi kusursuz atış yapmanızı sağlayacak sistemler inşa etmenizin önünü açmıştır. Daha uzun mesafeli bir atış deneyimi için ithal olarak Gamo marka havalı tüfeklerin, özel üretim modellerini tercih edebilirsiniz. Yerli bir tercih te bulunmak istiyorum diyorsanız Hatsan sizin bu isteğinizi ne iyi şekilde yerine getirecektir. Elbette bu öneriler daha profesyonel kullanıcılar adına düzenlenmiştir. Yerli markalar ve fiyatlar konusunda sizlere avantaj sağlayacaktır.