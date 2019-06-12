Hemen Kendi Evinizde Oturmaya Başlayın!

Son zamanlarda yapılan konut kampanyaları herkese ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Her bütçeye uygun konutlar ve ödeme seçenekleri sayesinde yatırım yapmak isteyenler için eşsiz seçenekler bulunuyor.

Bu konut projeleri şunlardır;

Toki konutları; Devlet destekli olan Toki konut projeleri uygun fiyatları ve kolay ödeme seçenekleriyle ev sahibi yapıyor. Faizsiz kira öder gibi ev sahibi olmak için eşsiz bir fırsat sunan Toki, özellikle orta gelir düzeyine sahip kişilerce en çok tercih edilen konutların başında geliyor. Bütçenize uygun oluşturulan uzun vadeli ödeme planları sayesinde zorlanmadan ev sahibi olabilir ve kendi evinizde oturabilirsiniz. Yatırım amaçlı ev almak isteyenler için de uygun fiyatlarıyla büyük bir imkân sunan Toki, peşin alımlarda uyguladığı indirimler sayesinde bütçenizde daha da kar etmenizi sağlıyor.

Özel toplu konutlar; Özel firmalar tarafından yapılan toplu konut projeleri aynı ödeme planlarıyla ev sahibi olmanızı sağlıyor. Çeşitli dönemde yapılan indirimler sayesinde istediğiniz evi mevcut değerinin daha altında alıp, uzun vadeli taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ancak bazı projelerde uzun vadeli ödemeler için eşitli faiz oranları ödendiğini dikkate almalı, bütçenize uygun bir projeye katılarak hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

Banka kredileri; Bankalar arasındaki rekabetin artması, piyasalara yeni bankaların dahil olması ve faiz oranlarının düşmesiyle beraber konut kredilerindeki fırsatlar ev sahibi olmak isteyen kişilerin yüzünü güldürüyor. Rekabet sayesinde mevcut oranın daha da altına düşebilen faiz oranları ve uzayan ödeme süreleri sayesinde kolaylıkla ev kredisi kullanıp ev sahibi olabilirsiniz. Eğer mevcut bir birikiminiz varsa banka ile anlaşarak faizsiz kredi kullanabilir ve kısa dönemde ödemelerini yapabilirsiniz. Konut kredilerinde ihtiyacınız olan tek şey iyi bir kredi notudur. İyi bir kredi notuna sahipseniz dilediğiniz tutarda kredi kullanıp hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz. İstediğiniz evi peşin alacağınız için alım sırasında pazarlık yapabilir ve bütçenizde daha da kar elde edebilirsiniz.