Üsküdar Evden Eve Nakliyat İçin Nasıl Araştırma Yapılmalı ?

“Nakliyat demek problem ve stres demektir” diyen birçok insan var.

Fakat bu cümlenin asıl sebebi nakliyat sürecine giren insanların firmaları iyi araştırmamaları, plansız nakliyat yapmaları ve sabit fiyat garantisinden emin olmamaları vb. durumlardan kaynaklanmaktadır. Bu yazımızda sizlere Üsküdar evden eve nakliyat için nasıl araştırma yapılmalı konusuna değineceğiz. Keyifli okumalar!

Sistemli ve Profesyonel Evden Eve Nakliyat Firması Bulmalısın

Nakliyat sektöründe işinde profesyonel olduğunu iddia eden birçok nakliyat firması bulunmaktadır. Bunlar içinden en doğru olanını seçmenin en iyi yolu size sunulan seçenekleri değerlendirmektir. Nakliyat konusunda ucuza kaçmak için işini iyi yapmayan bir nakliyat firması sizleri maddi açıdan daha kötü sonuçlara uğratabilir. Dolayısıyla sizlere nakliyat firmalarının sizlere sunduğu imkanlar dahilinde bütçenize en uygun ama güvenilir bir firma bulmalısınız. Onlarca nakliyat firmalarının arasından en güvenilir olanlarını ayırt edebilmeniz için yazının devamında bazı maddeler belirledik.

Sabit Fiyat Garantisi Olmalı

Evden eve nakliyat öncesinde sabit fiyat garantisi sunan nakliyat firmaları sizler için bir adım önde olmalıdır. Çoğu insan nakliyat işleminden sonra neden olduğu tam olarak belli olmayan ya da daha önce konuşulmamış konular yüzünden fazladan ücret ödemek zorunda kalabiliyor. Böyle bir durumun içinde bulunmamak için daha önceden sabit fiyat almalı ve bütçenizi ona göre ayarlayabilmelisiniz.

Eşya Sigortası Olmalı

İşini gerçekten iyi yapan, alanında gerçek anlamda profesyonel olan bir nakliyat şirketi eşya sigortası yapmaktan asla çekinmez. Dolayısıyla eşya sigortası yapan nakliyat firmalarıyla nakliyatınızı gerçekleştirmek sizler için daha güvenli bir seçenek olacaktır. Çünkü iyi bir nakliyat firması sizin eşyalarınızı sizden daha çok önemsemelidir. Taşıyacağınız eşyalar sizin için maddiyattan ziyade manevi olarak daha değerli olabilir. Dolayısıyla eşya sigortası olan profesyonel bir şirketle nakliyat işlemi yaptığınızda eşyalarınıza zarar gelme olasılığı minimum derecede bile olsa herhangi bir beklenmedik kazada en azından maddi hasarı nakliyat firması tarafından kesinlikle önemlidir.

Nakliyat Sözleşmesi Olmalı

Tabii ki size sunulan imkanlar sadece laftan ibaret olmamalıdır. Yaptığınız anlaşmanın her maddesinin sözleşmenizde geçtiğinden emin olmalısınız ve sözleşmeyi imzalamadan önce bir de siz okumalısınız. Sözleşme yapmadan verilen vaatler doğrultusunda süreci başlatırsanız kötü niyetli olan firma söylediklerinden rahatlıkla dönebilir ya da bunu daha önce konuşmuştuk diyebilir. Ya da siz acaba bunu konuşmuş muyduk diyebilirsiniz. Bu gibi durumlara yer vermemek için sözleşme yapmaya önem vermelisiniz.

Nakliyat Firmasının K3 Belgesi Olmalı

Evden eve nakliyat firmasının belirli bir kalitenin üstünde olup olmadığını sahip oldukları K3 belgesinden anlayabilirsiniz. K3 belgesine sahip olan firmalar teslim almak ve teslim etmek için uygun bir taşıma ve teslimat süresine taahhüt ederler ve belirttikleri süre içerisinde teslimatı yerine ve alıcısına teslim etmekle yükümlülerdir.K3 belgesi olan her nakliyat firması işinin en iyisi demek değildir tabii ki de. Sadece parasını kazanmak değil nakliyat anlamında size olabildiğince fayda sağlaması da önemli etmenler arasında olmalıdır.

Müşteri Servisi Olmalı

İyi bir nakliyat firmasının müşteri servisi olmalıdır. Çünkü nakliyat sırasında öncesinde ya da sonrasında herhangi bir problem ya da kafanıza takılan herhangi bir sorun olabilir. Bu bağlamda çalıştığınız firmaya güvenmek istersiniz. Firmanın müşteri servisini arayarak problemlerinizi ya da kafanıza takılan sorularınızı dile getirebilmelisiniz. Aksi takdirde yaşanılan talihsiz durumlarda nakliyat firmasından herhangi bir muhatap bulamamanız durumunda sadece endişe yaşamaktan başka bir şey elinizden gelmez.

Rezervasyon Sistemi Olmalı

Sadece nakliyat firmalarının nakliyata tam anlamıyla hazır olmasının yanında sizin de evden eve nakliyatınız için kendinizi ayarlamanız gerekmektedir. Plansız yaptığınız bir nakliyat sizin için büyük bir karışıklığa ver gerginliğe yol açabilir. Dolayısıyla rezervasyon oluşturabileceğiniz bir nakliyat firması yoğun temponuz için işinize yarayabilir. İleriki haftalarda ya da ayda boş olduğunuz bir gün ayarlayarak o güne randevu alabilir ve kolaylıkla evden eve nakliyat işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



