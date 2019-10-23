Yapboz Oyunları

Bebek ve çocuklar belirli zamanlarda oyuncaklara ihtiyaç duyuyor. Her zaman öğrenmeye açık oldukları için birçok oyuncak ile algılarını geliştire biliyorlar.

Çocuklar için oyuncak tercih ederken eğitici oyuncaklar olmasına önem göstermeniz gerekiyor. Çocuğunuz için hiçbir oyuncak almaya karar verdiğiniz zaman yapboz alabilirsiniz. Almış olduğunuz yapboz sayesinde, çocuğunuzun görsel hafızası ve zihinsel gelişmeleri olacaktır. Yapboz sayesinde, hangi parçanın nereye geleceğini, hangi şekillerin hangi şekil ile buluşacağını veya hangi resmin diğer resmi tamamladığını çocuk görsel ve zeka olarak algılayabilir. Bu da birtakım motor becerilerini yapabildiğini gösterir.

Ailecek Yapılan Yapboz