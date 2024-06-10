Dünya genelinde askeri harcamaların son 15 yılın en yüksek artışını yaşadığını ortaya koyan yeni bir rapor var. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan 2023 yılı raporu, küresel askeri harcamaların yüzde 6,8 artarak 2 trilyon 443 milyar dolara ulaştığını bildiriyor. Bu endişe verici artışın arkasında neler yatıyor ve Türkiye bu tabloda nasıl bir konumda?

Türkiye Sıralamasını Bir Basamak Yükseltti

Rapora göre Türkiye, 2023 yılında 15,8 milyar dolarlık askeri harcamayla bir önceki yıla göre bir sıra yükselerek dünya genelinde 22. sırada yer aldı. Bu veriler, Türkiye'nin askeri harcamalarını hızla artırdığını gösteriyor.

Yüzde 37'lik Artış: Türkiye'nin askeri harcamaları 2022'ye göre yüzde 37 oranında artış gösterdi.

2014-2023 Döneminde Yükseliş: 2014 yılından bu yana bakıldığında ise artış oranı daha çarpıcı. Bu dönemde Türkiye'nin askeri harcamaları tam yüzde 59 oranında yükseldi.

Türkiye Ne Kadar Harcama Yaptı?

SIPRI raporuna göre Türkiye 2023 yılında:

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 1,5'ini askeri harcamalara ayırdı. Bu oran, savunma sanayiine ayrılan kaynakların büyüklüğünü gösteriyor.

Küresel askeri harcamalardaki payı ise yüzde 0,6 oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Etkisi

Raporda, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın askeri harcamalarda önemli bir etki oluşturduğu belirtiliyor.

Rusya: Savaşın taraflarından biri olan Rusya, 109 milyar dolarlık askeri harcamasıyla üçüncü sırada yer aldı. Bu harcamalar, Rusya'nın toplam hükümet harcamalarının yüzde 16'sını ve GSYİH'nin ise yüzde 5,9'unu oluşturuyor.

Ukrayna: Savaş nedeniyle askeri harcamalarını yüzde 51 artırarak 64,8 milyar dolara ulaştıran Ukrayna, sekizinci sıraya yükseldi. Bu harcamalar, Ukrayna'nın toplam hükümet harcamalarının yüzde 58'ini oluşturuyor.

Ukrayna'nın aldığı askeri yardımlar da raporda yer alıyor. ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerden en az 35 milyar dolar askeri yardım alan Ukrayna, bu yardımlar sayesinde askeri harcamalarını önemli ölçüde artırabildi.

NATO ve Diğer Ülkeler

Raporda NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarına da yer veriliyor.

NATO Ülkeleri: 31 üye ülkeden oluşan NATO, toplam askeri harcamaların yüzde 55'ini karşıladı. Bu oran, NATO'nun küresel güvenlik harcamalarındaki ağırlığını ortaya koyuyor.

ABD: NATO'nun lider ülkesi ABD'nin askeri harcamaları ise yüzde 2,3 artışla 916 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ABD'nin NATO toplam askeri harcamalarının yüzde 68'ini tek başına karşıladığını gösteriyor.

Avrupa NATO Üyeleri: Avrupa'daki NATO üyeleri de 2023 yılında askeri harcamalarını artırdılar. Bu ülkelerin NATO içindeki toplam payları son 10 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 28'e yükseldi.

İsrail: Orta Doğu'da ise askeri harcamalarını en fazla artıran ülkelerden biri İsrail oldu. İsrail'