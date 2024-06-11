Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki dokuz askeri personeli taşıyan askeri uçak kayboldu. Güneydoğu Afrika ülkesi Malavi'de yaşanan bu olayla ilgili olarak, Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Chilima'nın ve diğer yolcuların bulunduğu uçağın, Mzuzu Uluslararası Havalimanı'na planlanan inişini gerçekleştiremediği ve uçağın radardan kaybolduğu belirtildi. Havacılık yetkililerinin uçağa ulaşma çabalarının şu ana kadar başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu yönündeki haberleri yalanladı. Chakwera, Başkan Yardımcısı ve diğer yolcuların bulunması için tüm mevcut kaynakların seferber edildiğini ve Malawilileri doğru bilgilendirmek için düzenli güncellemeler yapılacağını belirtti. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına özel teknolojilerin kullanımı da dahil olmak üzere, ABD, İngiltere, Norveç ve İsrail gibi ülkelerden destek talep edildiğini açıkladı.

Uçakta bulunanlar

Kaybolan uçakta bulunan diğer kişiler arasında Lukas Kapheni, Chisomo Chimaneni, Gloria Mtukule, Shanil Dzimbiri, Dan Kanyemba, Abdul Lapukeni, Albay Sambalopa, Binbaşı Selemani ve Binbaşı Aidin yer alıyordu.