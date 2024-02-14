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Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı lar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada İ.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü İ.K. ve beraberindeki İ.M. (41) yaralandı.