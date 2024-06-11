Kuşadası'nın sevilen şairi ve yazarı 'Mavi İnsan' lakaplı Mustafa Veli, vefatının 6. yılında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla yâd edildi.

Sinevizyon gösterimi yapıldı

Anma programına, Kuşadası'ndan önemli isimlerin yanı sıra Mustafa Veli'nin ailesi ve sevenleri de katıldı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi, Güvercin Sanat Platformu ve Kuşadası Homeros Şiir Kulübü'nün ortaklığında gerçekleşen etkinlik, sanatçının anısına hazırlanan sinevizyon gösterimiyle duygu dolu anlara sahne oldu.

Kuşadası'nın kaybı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mustafa Veli'nin Kuşadası için büyük bir değer olduğunu ve kendisinin uzun yıllardır yakın bir dostu olduğunu belirtti. Günel, Mustafa Veli'nin mütevazı evini bir hatıra evine dönüştürme projesinin hayata geçirilmesi için ailesiyle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Günel, Mustafa Veli'yi özlemle anarken, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.