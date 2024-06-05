Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) mezuniyet törenlerine dair yayımladığı genelge, öğrenci ve velilerin tepkisini çekti. Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, "Okullarda sosyal alan bırakmadığınızı düşündünüz mü?" diye sordu.

MEB’in Mezuniyet Töreni Genelgesi tepki çekti

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılacak mezuniyet törenlerine sınırlama getiren bir genelge yayımladı. Genelgede, mezuniyet etkinliklerinin sadece okul içinde yapılabileceği ve dış mekanlarda düzenlenemeyeceği belirtildi. Bakanlık, etkinliklerin milli ve manevi değerlere uygun olmasını vurgularken, muğlak ifadeler kafa karışıklığına yol açtı.

Özbay: “Sosyal alan bırakmadığınızı düşündünüz mü?”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, genelgenin öğrencilerin isteklerini ve duygularını göz ardı ettiğini belirtti. Özbay, "Bu karar, öğrencileri bürokratik engellerle boğuyor. MEB, sosyal alan bırakmadığınız okulları düşündünüz mü?" diye sordu. Özbay, ayrıca genelgedeki muğlak ifadelerin keyfi uygulamalara yol açabileceğini ifade etti.

Genelgede belirtilen “milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerler” kavramlarının net kriterler sunmaması, keyfi uygulamaları beraberinde getirebilir. Özbay, MEB’in bu kararı alırken velilerin ve eğitimcilerin görüşlerini dikkate alıp almadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Özbay, “Bu özel günlerinde gençlerin coşkularını ve heyecanlarını kutlamalarını engellemek, eğitim ruhuna aykırıdır” dedi. MEB’in bu tür kısıtlamaları daha yapıcı ve yaratıcı yöntemlerle ele alması gerektiğini vurguladı.