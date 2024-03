İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son meclis toplantısında, "İzmir'in her siyasetçiye bahşetmediği bu gönül makamı benim için en büyük ödüldür" ifadeleriyle veda etti.

Soyer'in Veda Konuşması

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 döneminin son meclis toplantısında duygusal bir veda konuşması yaptı. Soyer, "İzmir'in her siyasetçiye bahşetmediği bu gönül makamı benim için en büyük ödüldür" diyerek, görev süresi boyunca İzmir'e hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

"HAYAL SATMAYIN"

AK Parti Kemalpaşa Meclis Üyesi Çile Özkul, "Yeni gelecek başkan ve başkan yardımcıları ve meclis üyelerine çarğımdır. Göreve geldiğinizde vatandaşa caat ettiklerini yerine getirin. Hayal ve umut satmayın. Bu şehrin ötelenmiş sorunları hala devam etmekte. 31 Mart'ta nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsak onun kararını vererek gidin" ifadelerine yer verdi.

AYDIN'A ÖVGÜ, ÖZUSLU'YA ELEŞTİRİ

AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Bu 5 yıl, Kocaoğlu'nun 15 yılından daha uzun geldi. 5 yıla bir çok şeyi bu meclis, belediye başkanı ve bürokrası yapmayı becerdi. Yine 019'da göreve geldiğiniz zaman Kocaoğlu'nun bürokratlarıyla çalıştınız. Siz kimseyi yerinden etmediniz ancak bu arkadaşlar size sahip çıkmadı. Bir çoğu siz başında olmayasınız diye bir çok hata yaptı. Mustafa Bey meclisi yönettiği zaman meclis 3 saat sürdüyse Mustafa Bey 1,5 saat konuştu. Çünkü hayatında göremeyeceği yerlere geldi. Murat Aydın ise çok yapıcı ve apır başlılığı ve hakim duruşuyla bu meclise güzellik kattı. Burada muhakkak siyasi kararlar da vermişsizdir. Fakat kimse bu kente isteyerek kötülük yapmamıştır" diye konuştu.

SOYER'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Tunç Soyer'e özel teşekkür eden AK Parti Karşıyaka Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, "Ben bu güzel meclisin ve belediyenin ilk engelli başkan vekiliydim. Siz bana bu onuru ve gurur yaşattınız" ifadelerine yer verdi.

TEVAZU VE NEZAKET VURGUSU

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, " Doğanın efendisi değil doğanın bir parçası olduğunu unutan insanoğluna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi önemli bir koltukta bbunu hatırlatan bir kişi oldunuz. İçinde buljnduğu yaşamın bir parçası olduğunu insanı zorlasada bir gerçek. Sizinle ilgili pek çok kişinnin kullandığı, 'tevazu' veya 'nezaket' söylemi sadece muhatap olduğunuz kişilerle değil yaşamın kendisine dair olması önemliydi. Kullandığınız döngüsel kültür kavramı, sürdürlebilir kalkınma önemliydi. Bunu bize 2020-2024 yılı stratejik planla da gösterdiniz. Bu stratejik plan Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerini esas alan bir plandı ve Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en iyi plandı. Bu meclis bu stratejik planla kendisine çizdiği 5 yıllık yolculuğu yapabilmek için bütün gayreti ortaya koydu. Bu meclis ve siz toplumun kurtuluşunun çözümünün siyasette olduğunu gösterdiniz. Siyasetin kötülendiği bir noktada başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösterdiniz. Bu tavır doğrudan hepimizi etkiledi. Son 2 yıldır grup başkan vekili olma onurunu bahşeden size bu anlamda hizmet ederken diğer meclis gruplarına karşı daima insanca bir tepki göstermeye ve birbirimizle temas ettiğimiz her noktada birbirimizle yürümeye çalıştık. Biz bu yolda 5 yıl boyunca sizin başkanlığınızda yürürken birbirimize kızdık, kavga ettik, sarıldık. Ve bu yolculuğu bitirdik. Yoldaşlarımıza omuz vererek yorulanı kaldıraraak yürümeye devam ettik" diye konuştu.

"EN ÇOK KIRAN BEN OLDUM"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Veda konuşmaları zordur, 2019’da ilk toplantımızda söz almıştık. Bugün de bu dönemi birlikte bitireceğiz. Bu mecliste en fazla konuşmayı yapan belki de en uzun konuşmaları yapan kişiyim. Normalde konuşmakta zorlanmam ama bugün zorlanıyorum çünkü benden önce yapılan konuşmalar çok kıymetliydi. İzmirliler’in iyi bir geleceğine dair sizlerle tartıştık, bazen birbirimize kızdık sesimizi yükselttik ve bazen küstük. Hepimizin ortak noktası İzmir, belki bakış açılarımız farklıdır ama sonuç itibariyle 5 yıl mücadele ettik. Bu 5 yılda hep beraber hüzünlendik, telaşlandık… Pandemi ile karşılaştık birlikte dayanışmayı gösterdik, İzmir Depremi’nde enkazın başında birlikte bekledik. Birlikte gururlandık çünkü bu meclis ve üyeleri Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘en büyük mirasım’ dediği cumhuriyetin 100. Yılında meclis üyesiydik. Kuruluş ve kurtuluşun kenti İzmir’de meclis üyesi olanın gururunu yaşadık. Artık maratonun sonuna geldik. Eleştirdik, kızdık, bağırdık ve güldük ama bitti. Yeni gelecek arkadaşların bayrağı bizden daha yukarı çıkartacağına inanıyorum. En çok konuşan ben oldum en çok kıran da ben oldum. Kırdıysam ki kırmışımdır, hakkınızı helal edin. Benden bir yana helal varsa hakkım helal olsun hepinizi tanıdığıma çok mutlu oldum, burası benim için ikinci bir üniversite gibiydi" ifadelerine yer verdi.

"BASKI VE SATAŞMALARA RAĞMEN"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sedat Sarı, "Dün 2019 bugün 2024. Baktığınızda dn bgibi başlayan bşir serüveni bitirdik. 5 yılı sorgulama zamanı. Yolculuğu başından sonuna olanları ve neden bu yola çıktığımızı, neler yaptığımızı sorguluyoruz. Her görev kutaldır. Toplumun menfaatine ve şehrimizin daha iyi hizmet alması her sözümün merkezi. İnsanız hatasız kul olmaz. Bu yüce mecliste kıymetli siyasetçilerle birlikte çalışmak benim için çok önemli. Koskoca 5 yıl boyunca kentimize hizmet etmek için çalışmaları yürütürken baskı ve sataşmalara uğramasına rağmen siyasetin nezaket ile yapılması gerekirken hiç vazgeçmediniz. Topluma nezaket diliyle de siyaset yapılabileceğini gösterdiniz. Koltuğun büyüğü küçüğü olmaz. Hakkıyla yapılan her görev kutsaldır. Yeni yolculara başarılar diliyorum" dedi.

"GÖNÜL MAKAMI"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok mutluyum ve çok gururluyum. Çok zor bir 5 yıl geçirdik. Şu an Türkiye'nin her yerinde son meclis toplantıları yapılıyor. Hiç birinde bu kadar büyük bir uyumun ve son toplantıda bu kadar güzel sözcüklerin söylendiğini zannetmiyorum. Büyükşehir Meclisinde bu konuşları yapan her birinize çok teşekkür ediyorum. Bundan kıymetli bir şey olamaz. Bu Türkiye'ye örnek bir meclistir. Bu gurur benim bütün sülaleme de yeter. Bunun çok kıymetli olduğunun altını çiziyorum. 31 Mart 2019 yılında yüzde 58 oyla seçilen bir belediye başkanı olarak bu şehir için canla başla çalışmaya başladım. 5 yıllık görev sürem boyunca 'Aşkla İzmir' sözcüğünü dilimden düşürmedim. 4,5 milyon vatandaşımız da bu söze yürek verdi. Bu şehre duyduğumuz aşka seçim beyannamemizde yer alan 165 projemizi yüzde 87'lik rekor oranla tamamladık. Üzerine 15 büyük proje ekledik. Bunu hep birlikte başardık. 2 hafta sonra bu makamı bırakarak İzmirlilerin bana verdiği 'gönül makamına' terfi edeceğim. Ekonomik krize, pandemiye, depremlere rağmen cesaretini kaybetmeyen İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. İzmir'in her siyasetçiye bahşetmediği bu gönül makamı benim için en büyük ödüldür. Burada söylenen sözlere layık olmak için bu yükü omuzlarımda taşıyacağım" dedi.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJELER"

Son 5 yılın belediyecilik tarihinin en zor dönemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Soyer, "Maliyetle her geçen gün artarken, ekonomik kriz derinleşirken, yokluğu tokluk ile mayaladık ve hizmet üretmeye çalıştık. Her yıl bütçemizin yüzde 40'ını yatırımlarına ayrıdık. İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarında büyük bir yol kat ettik. Gelecek 50 yılını teminat altına almaya çalıştık. İzmir'in altından başlayrak yeniden inşa etmek için etkisi yıllarca sürecek olan devrim niteliğinde projeleri İzmir'e kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"KİM GELİRSE GELSİN MİRASA SAHİP ÇIKACAK"

Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyelerine startejik işlerin devam etmesi gerektiği mesajını veren Tunç Soyer, "Doğaldır ki önümüzdeki dönemin başkanı ve meclis üyeleri şehrimiz için yeni projeler geliştirecekler. Bu siyasetin tabiatı gereği heyecanlı ve değerli bir süreçtir. Ama stratejik işlerin de devam etmesi gerekiyor. İnanmak istiyorum ki bizden sonra kim gelirse gelsin, 5 yıl boyunca ilmek ilmek ördüğümüz bütün mirasa sahip çıkarlar. Çalışmalarımızı belediyemizin kurumasal birikimini devralarak daha da ileri taşırlar. Çünkü bunlar artık İzmir'in projeleridir. Benim en büyük rehberlerimden biri siz oldunuz. Sizlerle birlikte İzmir'e hizmet etmekten büyük onur duydum. Bu çatı İzmir'in yerel yönetim demokrasisinin çatısıdır. Bu meclis İzmir halkının sesidir. Sizler her biriniz tek tek o ses oldunuz. Burada elbette fikir ayrılıklarımız ve tartışmalarımız oldu. Koşullar ne olursa olsun bizi bir araya getiren temel değerlere sahip çıktık. Bu mecliste hepimiz demokrasiden yana olduk. Zor kararları birlikte aldık ve omuz omuza çalıştık. Eksiğimizi ve yanlışımızı kabullenmek her zaman kolay olmasa da bunu başarmanın kararlarımızı nasıl daha faydalı hale getirdiğini gördük. Ortak aklın ne kadar değerli olduğunu gördük. Farklılıklarımızın bizi zenginleştiren unsurlar olduğunu anladık. Vatan, millet sevgisinin yalnızca kendi tekelimizde olmadığını, memleketi sevmenin farklı halleri olabileceğini ve bunu birbirimizden öğrenmenin hem barışın hem de refahın anahtarı olduğunu keşfettik. Bu meclis o nedenle Türkiye'nin en demokratik meclisi oldu. Bu dönem kapanırken bunu başarmış olmanın huzuru içindeyiz. Bu başarı meclis üyelerinin her birinin kolektif çabasıyla şekillendi. 5 yıldır görev yapan meclisin en büyük başarısız bu olmuştur. Bugün burada bir yere sahipsek, bunu Cumhuriyeti kuran Atalarımıza borçluyuz" diye konuştu.

"SATHIMIZ TÜRKİYE"

Halkımız her seçimde biz siyasetçileri 5 yılda bir yeniden sınar. Ancak o sınav seçildikten sonra bitmez. Biz her sabah uyandığımızda kendimizi vicdanımızla sınarız. Demokrasinin öteki adı ortak akıl, sıfatı dürüstlük, fiili ise çalışmaktır. Bunlardan biri bile eksikse siyasetçinin vicdanı sızlar. Demokrasiye ömrünü adamış bir kardeşiniz olarak her gün kendimi bu ilkelerle sınamaktan asla vazgeçmedim. Bu meclisteki son konuşmamı yaparken vicdanım rahat bir şekilde ayrılıyorum. Görevimiz sona erse de İzmir'de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bundan sonra sathımız Türkiye'dir. Türkiye'yi demokrasi ile taçlandırma mücadelesine devam edeceğiz. Cumhuriyet halkımızın emanetidir, demokrasi herkesin velinimetidir. Bu meclisin çatısı altında yaşadıklarımız için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Soyer'in veda konuşmasının ardından meclis üyeleri ayakta alkışladı.

KEMAL SEVİNÇ CHP'YE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Kemal Sevinç CHP'ye geçti. Sevinç'e rozeti ise Soyer taktı.