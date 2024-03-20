Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, halkla olan ilişkilerini güçlendirmek için çaba harcamaya devam ediyor. Türkmen, son olarak katıldığı Akalan iftarında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Her Gün Farklı Bir Noktada Vatandaşlarla Buluşuyor

CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, ilçenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Her gittiği yerde büyük bir ilgi gören Türkmen, bu durumun kendisine büyük enerji verdiğini belirtiyor. Organize edilen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Türkmen, dün gerçekleştirilen iftar için gittiği Akalan’da coşkuyla karşılandı.

Akalan'da Coşkuyla Karşılandı

Dün gerçekleştirilen iftar programına katılmak üzere Akalan'a giden Mehmet Türkmen, yüzlerce Akalanlı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlerin meşalelerle ve alkışlarla selamladığı Türkmen, gençlerle de sohbet etti.

Dua Ederek Oruç Açtı

Vatandaşlarla birlikte dua eden ve oruçlarını açan Mehmet Türkmen, daha nice organizasyonlarda buluşacaklarını belirtti. Türkmen, halka verdiği mesajla birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

MEHMET TÜRKMEN: BİZ BİRİZ, DAİMA BİRLİKTEYİZ

Yoğun katılım dolayısıyla teşekkürlerini ileten Başkan Adayı Türkmen, ‘’ Gittiğimiz her mahallede bizleri bağrına basan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün organizasyonumuz Akalan köyümüzdeydi neredeyse tüm köy halkını bizlerle aynı sofrada görmek bizleri mutlu ediyor. Köye gelişimizde gerçekleştirilen karşılama için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz biriz, daim birlikteyiz.’’ dedi.