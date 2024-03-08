Mart ayı boyunca 460 metre uzunluğunda battı çıktı, Türkiye’nin en büyük tematik çocuk köyü, Kent Gözü Rekreasyon Alanı gibi projeler başta olmak üzere birçok dev projenin açılışını gerçekleştirecek olan Menemen Belediyesi’nde geçtiğimiz gün Halil Alkaya Spor Tesisi’nin hizmete girmesinin ardından, açılış heyecanı bu kez Çukurköy’de yaşandı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çukurköy’de vatandaşların alkışları eşliğinde dört açılış birden yaptı. Yenilenen Kuran Kursu binası, halı saha ve iki yeni parkın açılışını yapan Başkan Pehlivan, “İlçemizdeki bir milyon metrekarelik yol seferberliğimiz kapsamında Çukurköy’ümüzün de yollarını yeniledik. Ayrıca sözünü verdiğimiz piknik alanımız da sona geldik. İnşallah baharda açacağız.” dedi.

Yeni proje müjdesi

Çukurköy’de Doğa Evleri adında turistik bir projeye imza atacaklarına dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Menemen’imize değer katacak, konaklama ihtiyacını giderecek bir tesisimizi Doğa Evleri ismiyle Çukurköy’e kazandırıyoruz. Proje ile Çukurköyümüze minimalist yaşam felsefesi ve sadelik ana temasıyla tasarımı yapılan bir alan inşa edeceğiz. Genellikle doğa ile iç içe bir yaşam sürmek isteyenlerin tercih edeceği bu tesisimiz, hem belediyemize hem de yöre sakinlerimize gelir sağlayacak.”