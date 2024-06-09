Menemen’in şifalı suyu, Wyndham Hotels & Resorts’un kalitesiyle buluştu. 41 odalı yeni otelin açılışına ünlü isimler katıldı.

Termal otel dönemi başladı

Dünyanın birçok noktasına franchise veren en büyük otel zincirlerinden Wyndham Hotels & Resorts, İzmir Menemen'de yeni otelini hizmete açtı. FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham adıyla hizmet verecek otelin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve birçok ünlü isim katıldı. Açılışta ünlü oyuncular Özge Özacar, Büşra Pekin, İlker Aksum ile solistler Aslıhan Hünel, Sinan Akçıl, Keremcem, Meyra Ilıcak ve yazar Özgür Özgülgün de yer aldı. Katılımcılar kokteyl ile ağırlanırken, Aslı Hünel, Meyra ve Keremcem mini konserler verdi.

Geçmişin izinden gittik

Otel sahibi Ayhan Turan, arazide yapılan incelemeler sonucunda termal su kaynaklarının bulunduğunu belirterek, "Tarihin çok eski dönemlerinde burada yer altı ve termal su kaynaklarının mineral bakımından çok zengin olduğunu öğrendik. Yapılan araştırmalar sonucu bin 250 metre derinlikte 49 derecelik termal su bulduk. Menemen'de keşfettiğimiz termal suyu yerli ve yabancı misafirlerle buluşturmak için FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham projesini hayata geçirdik" dedi.

Zengin donanım ve hizmetler

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 61 km uzaklıktaki otel, misafirlere termal su kaynağı, geniş spa ve wellness merkezi, fitness alanı ve çeşitli restoran seçenekleri sunuyor. 101 oda olarak planlanan otelin geri kalan 60 odası ise 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek. Toplantı ve etkinlik salonları, düğün ve özel organizasyonlar için geniş yeşil alanları bulunan otel, a la carte restoranı ve kahvaltı salonuyla konuklara keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.