İnsanın çocuğunun deneyimleri çok farklı bir heyecanmış. Kızım Rüya'nın deneyimleri bana da yepyeni konulara yelken açtırıyor. Bindim yelkenlime gidiyorum… Sevgili meslektaşımız Deniz Sipahi’nin eşi Berna Kumaş Sipahi oğlu için ilkokula başladığı dönem Atlas’ın Dünyası serisini yazmaya başladı. Berna Sipahi de gazeteci kökenli bir halkla ilişkiler uzmanı. Deniz Sipahi ise her başım sıkıştığında, yardıma ihtiyaç duyduğumda bana el uzatan sevgili dostum, yazılarında konuların arasında oğlu Atlas'ın deneyimlerine yer vermeye başladı. O an onları hiç anlamadım. Hatta itiraf etmeliyim eleştirdim bile. Başına gelmeden anlamıyormuş ki insan.

Gazetemizin Genel Yayım Yönetmeni Sevgili Nevzat Dönmez'den de eşinin adını taşıyan torunu Leyla, kendi adını taşıyan torunu Nevzat'ı ve dünyalar güzeli Arven'in maceralarını hergün gazetede dinliyoruz, ne zaman yazacağını da merakla bekliyoruz. Bu akıma da Sayın Genel Yayın Yönetmenimi buradan davet ediyorum.

Aynı şekilde yıllarca yan yana editörlük yaptığımız sevgili dostum Figen Bican Bulam, çıkarttığı dergilerde kapak resmini güzel kızı Masal ile donattı. Bir dahaki kapak da Rüya’nın tabii ki, şaka şaka! Canımız Cemalettin Özdoğan’dan , Mustafa Yılmaz’dan hep kızlarını dinledik. Babalar kızlarına aşıktır tamam, ama bizim işimizi beğendirmek için kırk takla attığımız ağabeylerimiz, kızlarını anlatırken pamuk helva kıvamına nasıl gelebiliyorlardı? Çocuğum yokken hiç anlamıyordum. Şimdi aklıma ne takılsa, telefonu çocuklu meslektaşlarıma açıyorum. Çok ilginçtir ki bu konuda en iyi onlarla anlaşıyorum. Çocuğu yetiştirirken dikkat ettiğimiz konular, çocuğumuza tanıdığımız özgürlük ve demokrasi alanları çok benzer. Aynı dili konuşuyorum onlarla. Eski Anadolu Ajans Ege Bölge Müdürü Nurhayat Akın Talay’ın kızına olan hayranlığı, anlatılmaz yaşanır. Eğitim Kurumlarında da yöneticilik yaptığı için deneyimleri çok özeldir. Kızıma yabancı dile ilgi duymayı nasıl geliştirebileceğimizi ondan öğrendim mesela. Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili en büyük desteği Mustafa Yılmaz vermiştir. Sinan Keskin ile her buluşmamız oğluyla gittiği tiyatrolar, konserlerden söz ederek geçer, tabi Rüya’ nın gittikleri de eklendi.

Biz gazeteciler düşünce özgürlüğü ile var olduğumuz için çocuklarımıza da özgür düşünme, kendi kararlarını savunma hakkı tanıyoruz. Mesela Rüya okuldan çıktığı an bana ilk beş dakika içinde onu en etkileyen olayı anlatıveriyor. Buna insanlar inanamıyor. Meslektaşlarım için bu çok doğal, çünkü biz kendini ifade edebilen (Bu konuda bizim gibi hızlı) çocuklar yetiştiriyoruz.

Geçen sabah Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile sohbet ediyorduk. Çok güzel bir şey söyledi. ‘’Otorite korkuyla değil, sevgiyle kurulur. Başarı sevgiyle gelir.’’ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri her zaman ayrı bir sevmişimdir. İnsanı çok ilahi bir ritimde severler, inançlar insanlara çok kıymetli bir sakinlik ve huzur verir. Çocuğun ruhuna sevgiyle dokunabilmeyi başaran bir toplum olsak keşke. Ailesinin hakaretlerine, dayağına maruz kalan çocuklarımız hiç olmasa...

Canım meslektaşlarım, artık neden çocuklarınızı anlatan yazılar yazdığınızı, kalbinizin tüm ritmini nasıl yavrunuzun oluşturduğunu anlıyorum. Sizleri hiç anlamadan eleştirmişim, sizlerden özür diliyorum. Şimdi çocuksuz meslektaşlarım tarafından yapılacak tüm eleştirileri anlayışla göğüsleyeceğime söz veriyorum, çünkü epey Rüya yazacağım. (Şaka şaka yazmayacağım, söz vermeyeyim, nokta)