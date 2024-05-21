İzmir ve Sakarya'nın iş dünyasının önde gelen temsilcileri, MÜSİAD İzmir Şubesi'nde gerçekleştirilen 3T; Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap İş Geliştirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda MÜSİAD üyeleri, sektörel iş görüşmeleri yaparak birbirleriyle tanışma fırsatı buldu.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, yaptığı konuşmada MÜSİAD'ın "Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji" anlayışıyla Türk iş dünyasının yerli ve milli gücü olma hedefiyle kurulduğunu belirtti. Temur, MÜSİAD'ın 34 yıldır durmadan çalışarak üreten ve öncü çalışmalara imza atan bir kuruluş olduğunu vurguladı. MÜSİAD'ın her geçen gün daha fazla değer üreten ve ülkemiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahip olduğunu ifade etti.

Tanışma toplantısında ticaretin geliştirilmesi, istihdamın ve ihracatın artırılması için bir araya geldiklerini belirten Temur, "Tanı, Tanıştır, Ticaret yap" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi. Temur, MÜSİAD'ın ülkemizi ekonomik olarak daha ileriye taşıma hedefiyle çalıştığını ve bu kapsamda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

MÜSİAD Sakarya Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ise, İzmir'e ayak basar basmaz muhabbetle karşılandıklarını ve bu samimi karşılama için teşekkürlerini iletti. Filizfidanoğlu, MÜSİAD'ın kardeşlik ve muhabbeti artırmayı amaçladığını belirterek, bu tür programların önemine vurgu yaptı ve Sakarya ölçeğinde çevre illerle iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program, MÜSİAD İzmir ve Sakarya üyelerinin tanışması ve ikili iş görüşmeleriyle devam etti. Başkan Gökhan Temur'un hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.