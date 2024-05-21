Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 35,0210 seviyesinde, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 41,0310 seviyesinde işlem görüyor.
Piyasaları etkileyen faktörler
Dolar endeksi 104,6 seviyesinde bulunurken, Fed yetkililerinin "temkinli" açıklamaları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların odağında yer alıyor. Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler sürerken, yetkililerin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulaması fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Teknik analiz
Dolar endeksinde 104 ve 103 seviyeleri destek, 105 ve 106 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi