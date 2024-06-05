Geçen sezon 26 maçta 13 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna üst liglerden ve 3. Lig'in iddialı takımlarından teklifler geldiği öğrenildi.

Ancak Karşıyaka, kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Enes Nalbantoğlu'nu bırakmayacak. Yıldız oyuncunun kontratında da iyileştirme yapılacağı ifade ediliyor.

Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü'nün olağan kongrede göreve seçilen yeni yönetimi, ilk toplantısını 10 Haziran Pazartesi günü yaparak görev bölümünü netleştirecek. İzmir temsilcisinin ilk iş olarak elden gitme tehlikesi bulunan Çiğli Tesisleri'yle ilgili adım atması bekleniyor.